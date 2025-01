Bundesliga-Transfers: Rückkehr nach neun Jahren

Altach holt sich noch mehr Routine für den Kampf um den Klassenerhalt ins Team: Von Stettin kommt Alexander Gorgon. Für den 36-Jährigen ist es eine Rückkehr in die Bundesliga nach neun Jahren.

Der gebürtige Wiener verließ die Austria 2016 in Richtung Kroatien, wo er für Rijeka vier Saisonen am Ball war. 2020 wechselte der Offensivspieler zu Stettin. Beim polnischen Erstligisten spielte er seitdem mit Benedikt Zech, in Altach geht der Doppelpass weiter: Der Abwehrspieler wurde schon zu Jahresbeginn als Zugang vorgestellt.

"Ich möchte meine Erfahrung einbringen, um der Mannschaft auf und neben dem Platz zu helfen", sagte Gorgon. Sein Vertrag in Altach läuft bis Sommer 2026.

Mehr zum Thema Fußball Österreich Blau-Weiß-Testspieler Zimmermann unterschrieb bei der Vienna WIEN. Vom Trainingslager in die 2. Liga: Bernhard Zimmermann landet bei den Döblingern. Blau-Weiß-Testspieler Zimmermann unterschrieb bei der Vienna

Die bisher fixierten Transfers

SK Sturm Graz

Ab: Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng)

Biereth (Den, Monaco), Gazibegovic (Bih, Köln), Yardimci (Tur, Hoffenheim, nach Leihe), Sarkaria (Peng) FK Austria Wien

Ab: Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe)

Huskovic (Hartberg, Leihe), Martins (Lux, Almere), Cristiano (Bra, Sao Bento, nach Leihe) SK Rapid

Zu: Amane (Civ, Häcken), Knoflach (vereinslos)

Ab: Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe)

Amane (Civ, Häcken), Knoflach (vereinslos) Hofmann (Debrecen), Kaygin (D, Willem II, Leihe), T. Hedl (Zulte Waregem, Leihe), Zimmermann (Vienna, Leihe) Wolfsberger AC

Ab: Morgenstern (vereinslos)

Morgenstern (vereinslos) FC Salzburg

Zu: Onisiwo (Mainz), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe)

Ab: Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe)

Onisiwo (Mainz), Tijani (Ngr, Fredrikstad, nach Leihe) Fernando (Bra, Bragantino), Hofer (Hartberg, Leihe) FC Blau-Weiß Linz

Zu: Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten)

Ab: Wallner (Sui, Karriereende)

Bakatukanda (D, Köln, Leihe), Turner (St. Pölten) Wallner (Sui, Karriereende) LASK

Zu: Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe)

Ab: Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden)

Sanogo (Mli, Vienna), Coulibaly (Mli, Sheffield U.), Adeniran (USA, Philadelphia), Maksimov (Mkd, Aalesund, nach Leihe) Renner (vereinslos), Tavares (Por, Spartak Moskau, nach Leihe, zu Aves), Galvez (Manchester City, nach Leihe, zu Cambuur-Leeuwarden) TSV Hartberg

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Ojukwu (Wiener Sport-Club)

Ab: Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe)

Zu: Huskovic (Austria Wien, Leihe), Hofer (Salzburg, Leihe), Ojukwu (Wiener Sport-Club) Schwarz (Rapid, nach Leihe, zu Klagenfurt), Osborne (Eng, Bournemouth, nach Leihe), Babuscu (Gaziantep, nach Leihe) WSG Tirol

Zu: David (D, vereinslos)

Ab: Forst (Voitsberg)

David (D, vereinslos) Forst (Voitsberg) SK Austria Klagenfurt

Zu: Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos)

Hinteregger (Sirnitz), Schwarz (Rapid, Leihe, im Herbst an Hartberg verliehen), Juncaj (USA, Mura), Bennetts (Eng, vereinslos), Owusu (Ned, vereinslos) Grazer AK 1902

Zu: Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe)

Ab: Rusek (Vienna), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst)

Fofana (Tog, Leverkusen), Tikvic (Cro, Udinese, Leihe), Wiegele (Pilsen, Leihe) Rusek (Vienna), Dressel (D, Ulm), Zaizen (Jpn, Voitsberg, Leihe), Holzhacker (Admira), Kirchmayr (Voitsberg, Leihe), Eder (A. Salzburg, Leihe), Cheukoua (Cmr, Vertrag aufgelöst) SCR Altach

Zu: Zech (Stettin), Gorgon (Stettin), Dietz (D, Köln, Leihe), Diawara (Swe, Kuopio, nach Leihe), Kaiba (Cmr, Bregenz, nach Leihe)

Ab: Gustavo (Bra, Sendai), Bahloul (Fra, Aarau, Leihe), Lincoln (Bra, Sao Joao, Leihe)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper