Würdiger Abschied für Oliver Glasners Vorgänger hat Priorität

Am Ende kam es doch anders als geplant: Eigentlich hätte Oliver Glasner bereits heute im Spiel gegen Everton sein Premier-League-Debüt bei Crystal Palace geben sollen. Allerdings steht diesem Plan der große Name seines Vorgängers Roy Hodgson im Wege. Auch am Sonntag war der Trainerwechsel noch nicht als offiziell vermeldet worden.

Lesen Sie auch: Warum Oliver Glasner so perfekt zu Crystal Palace passt [OÖNplus]

Aus Sicht des Klubs gebietet es vor allem der Respekt, mit der Übergabe noch bis Dienstag zu warten – und dem 76-jährigen Hodgson jenen Abschied zu ermöglichen, der ihm ob seines Stellenwerts auch zusteht. Dazu muss man wissen, dass Hodgson vor zwei Jahren von Prinz William zum "Kommandeur des britischen Königreichs" ernannt wurde – der dritthöchste Orden, den das britische Empire zu vergeben hat.

Im Vorjahr wurde Hodgson – der 2016 Englands Nationalteam als Teamchef zur EM in Frankreich geführt hatte – von Crystal Palace aus der Fußball-Pension zurückgeholt und konnte das Team auch dank seiner Persönlichkeit zum Klassenerhalt führen. Medial wurde es dennoch als Fehler gesehen, mit Hodgson auch in die aktuelle Saison zu gehen. Deshalb wurde auch die Reißleine gezogen – ehe die Angelegenheit mit dem Kollaps des Trainers am Donnerstag etwas außer Kontrolle geriet. Ihn jetzt sofort zu feuern, nachdem er am Donnerstag beim Training vor den Augen der Spieler zusammengebrochen war und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, wäre zu viel gewesen. Hodgson ist mittlerweile wieder fit – und möchte heute im Stadion dabei sein. Als Cheftrainer wird er wohl nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Oliver Glasner bleibt vorerst noch die Tribüne. So wie am Samstag, als er gesehen wurde, wie er das Spiel der Tottenham Hotspurs gegen Wolverhampton beobachtete.

Glasners Fürsprecher bei Crystal Palace sind einflussreich. Klubchef Steve Parish wurde laut britischen Medienberichten am Freitag beim "Geheimtreffen" mit Glasner in einem Londoner Hotel gesehen.

Crystal Palace statt Lyon

Den US-Amerikaner John Textor, dem 40 Prozent der Anteile von Crystal Palace gehören, kennt Glasner länger. Von den vielen Gerüchten war jenes rund um den französischen Topklub Olympique Lyon auch wirklich wahr. Das Bemühen der Franzosen war groß. Der Eigentümer des Klubs ist Crystal-Palace-Miteigentümer John Textor. (haba)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper