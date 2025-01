Salzburg verlor in Champions League bei Real Madrid 1:5

Rodrygo (23., 34.), Kylian Mbappe (48.) und Vinicius Junior (55., 77.) erzielten bei einem Tor von Mads Bidstrup (85.) die Treffer für die Gastgeber, bei denen David Alaba in der 64. Minute eingetauscht wurde.

Dabei starteten die Salzburger im ersten Pflichtspiel seit dem 14. Dezember des Vorjahres und unter der Führung von Coach Thomas Letsch durchaus ambitioniert. Die Abwehr stand mit Hendry Blank, der anstelle des nicht für 90 Minuten fitten Kamil Piatkowski seinen ersten Einsatz seit 6. Oktober absolvierte, in der Anfangsphase sicher und ließ die Real-Stars vorerst nicht zur Geltung kommen.

Kylian Mbappe und Real Madrid fertigten Salzburg mit 5:1 ab. Bild: (APA/AFP/JAVIER SORIANO)

Im Spiel nach vorne agierten die Mozartstädter mutig, verzeichneten einige Ballgewinne im Offensivpressing und kamen auch zur ersten Chance des Spiels - Oscar Gloukh schoss nur knapp am langen Eck vorbei (10.). Dann aber zeigten die "Königlichen" ihre Klasse.

Im Zuge einer Umschaltsituation passte Vinicius Junior auf Jude Bellingham, der wohl unfreiwillig auf Rodrygo verlängerte, und der Brasilianer verwertete per Direktabnahme gegen die Laufrichtung von Goalie Janis Blaswich. Vier Minuten später schoss Vinicius Junior aus guter Position deutlich über die Latte, ehe die Madrilenen neuerlich zuschlugen. Rodrygo, diesmal auf der linken Seite zum Ball gekommen, spielte auf Bellingham, der Engländer ferserlte in den Lauf des Brasilianers, der ebenso sehenswert mit einem Schlenzer ins lange Eck abschloss.

Janis Blaswich unterlief ein schwerer Fehler Bild: (APA/AFP/JAVIER SORIANO)

Schwerer Fehler von Blaswich

Trotzdem ließ Salzburg keine Frustration erkennen und suchte - obwohl echte Chancen ausblieben - immer wieder den Weg nach vorne. Ein Selbstfaller unmittelbar nach der Pause beendete jedoch die letzten Hoffnungen der von 4.500 Anhängern begleiteten Gäste auf eine Überraschung im mit rund 75.000 Fans gefüllten Estadio Bernabeu.

Blaswich ging ohne Not in ein Dribbling mit Mbappe, verlor den Ball und ermöglichte dem Franzosen so seinen 51. Champions-League-Treffer. Dadurch zog der Weltmeister von 2018 an seinem Landsmann Thierry Henry vorbei und ist nun in der ewigen Schützenliste Achter. Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatte Real leichtes Spiel. Luka Modric schickte Vinicius Junior, der an Amar Dedic vorbeizog, mit seinem klassischen Laufweg nach innen auch noch Samson Baidoo verlud und schließlich Blaswich bezwang.

David Alaba wurde eingewechselt. Bild: GEPA pictures/ Felipe Mondino

Alaba auch mit CL-Comeback

Die Partie hatte nun den Charakter eines besseren Testspiels, einer der wenigen noch folgenden Höhepunkte war die Einwechslung von Alaba in der 64. Minute. Der ÖFB-Star, der am Sonntag in der Liga gegen Las Palmas sein Comeback nach über 13-monatiger Verletzungspause gegeben hatte, absolvierte seinen ersten Champions-League-Auftritt seit dem 12. Dezember 2023 (3:2 bei Union Berlin).

Blaswich verhinderte zunächst das fünfte Gegentor, als er gegen Brahim Diaz rettete (74.), nur um dann drei Minuten später doch noch hinter sich zu greifen. Federico Valverde konnte ungehindert Richtung Sechzehner marschieren und setzte Vinicius ein, der locker zum 5:0 einrollte. Immerhin gelang noch Resultatskosmetik: Bidstrup vollierte den Ball nach Dedic-Flanke ins Tor und sorgte dafür, dass Salzburg nun zumindest in zwei der bisher sieben CL-Saisonspiele getroffen hat.

Für den einstigen Serienmeister geht es im letzten Königsklassen-Match in einer Woche daheim gegen Atletico Madrid. Auf nationaler Ebene folgt der Auftakt am 2. Februar mit dem Cup-Viertelfinale beim LASK.

Mads Bidstrup erzielte den Ehrentreffer der Salzburger. Bild: (APA/AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Real Madrid - FC Salzburg 5:1 (2:0)

Estadio Santiago Bernabeu, 75.000 Zuschauer, SR Nyberg (SWE)

Tore: 1:0 (23.) Rodrygo, 2:0 (34.) Rodrygo, 3:0 (48.) Mbappe, 4:0 (55.) Vinicius Junior, 5:0 (77.) Vinicius Junior, 5:1 (85.) Bidstrup

Real Madrid: Courtois - Valverde, Raul Asencio, Rüdiger (78. Jacobo), Mendy - Modric, Ceballos (64. Arda Güler), Bellingham (64. Alaba) - Rodrygo (71. Endrick), Mbappe (71. Brahim Diaz), Vinicius Junior

Salzburg: Blaswich - Dedic, S. Baidoo, Blank, Terzic - Yeo (63. Diambou), Capaldo (82. Kawamura), Bidstrup, Gloukh (82. Gourna-Douath) - Daghim (88. Ratkov), Nene (63. Piatkowski)

Gelbe Karten: Vinicius Junior bzw. keine

