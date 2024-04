Oliver Glasner: Zünglein an der Waage?

Am Samstag schüttelte Oliver Glasner im Selhurst Park Manchester-City-Startrainer Pep Guardiola (re.) die Hand.

Oliver Glasner greift zum zweiten Mal binnen acht Tagen mit Crystal Palace in den hoch spannenden Titelkampf der englischen Fußball-Premier-League ein. Die Top Drei sind nur durch einen Punkt getrennt: Arsenal (71 Zähler) führt vor Liverpool (71) und Titelverteidiger Manchester City (70), den der 49-jährige Riedauer und seine "Adler" am vergangenen Samstag zumindest vor der Pause voll forderten. Am Ende siegte der Favorit aber doch souverän 4:2.