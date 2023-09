Zum dritten Mal hat der LASK ein Traumlos im Europacup gezogen, erstmals wird auch ein Fußball-Fest daraus: Nach den coronabedingten Geisterspielen gegen Manchester United und Tottenham 2020 können die Athletiker am Donnerstag in der Europa League gegen Liverpool erstmals mit den Fans im Rücken gegen die englische Übermacht anrennen.

Die "Reds" sind gut in Schuss: Auf das 1:1 zum Ankick der Premier League gegen Chelsea folgten vier Siege. Gegen Wolverhampton gewann Liverpool am Samstag zum dritten Mal in der laufenden Saison nach einem Rückstand. "In der ersten Halbzeit habe ich mir ein paar Mal gedacht: Was zur Hölle?", sagte Klopp. "Das Gute war, dass ich wusste: Es kann nicht schlechter werden."

16 Ligaspiele ist sein Team ungeschlagen. Dabei war die Kritik an dem seit acht Jahren an der Merseyside arbeitenden Deutschen vergangene Saison laut geworden. Der 19-fache englische Meister (zuletzt 2020 nach 30 Jahren Pause) verpasste die Champions League – erstmals seit der Saison 2015/16.

Nur der GAK gewann

2019 gewann Liverpool in der Gruppenphase gegen Salzburg zwei Mal (4:3, 2:0), der einzige Sieg eines österreichischen Teams gelang dem GAK 2004: Die Grazer siegten an der Anfield Road in der dritten Qualifikationsrunde 1:0 – zu wenig nach dem 0:2 zu Hause.

Für den LASK ist es der dritte Vergleich mit einem Premier-League-Klub. Im März 2020 war das damalige Linzer Stadion für das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League ausverkauft. Corona schloss die 14.000 Besucher beim 0:5 aber aus. Neun Monate später war Tottenham Gruppengegner, der LASK holte ein respektables 3:3. Vom damaligen Team stehen nur noch Rene Renner, Andres Andrade und Thomas Goiginger im Europa-League-Kader des LASK.

