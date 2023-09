In dieser Wertung ist Red Bull Salzburg die Nummer drei in Europa

Wenn Salzburg am Mittwoch zum Auftakt der Champions League auf Benfica Lissabon trifft, fordert die Nummer drei die Nummer eins Europas – was das Transferplus in den vergangenen zehn Jahren betrifft. Die Portugiesen haben laut einer Studie des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES) 764 Millionen Euro mehr eingenommen als ausgegeben, Salzburg 421 Millionen Euro.