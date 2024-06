Gefahrenlage nach Deutschland-Spiel: Niemand durfte Stadion verlassen

Das 0:0 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine geriet gestern nach Spielende in den Hintergrund. "Alle sollen im Stadion bleiben", lautete die Durchsage in der Arena in Nürnberg. Kurz danach hieß es: "An alle Personen im Stadion: Wir haben Kenntnis von einer konkreten Gefahrensituation im Außenbereich, die wir sehr ernst nehmen."

Laut "Bild" war erst die Rede von einem herrenlosen Koffer, nach rund 15 Minuten gab’s schließlich die Entwarnung der Nürnberger Polizei. "Es hat sich herausgestellt, dass zu keiner Zeit Gefahr bestand. Sie können nach Hause."

Sportlich wartet auf die DFB-Elf nach der gestrigen Nullnummer noch ein weiterer Test: Am Freitag trifft die Elf von Trainer Bundestrainer Julian Nagelsmann zur EM-Generalprobe in Mönchengladbach auf Griechenland.

