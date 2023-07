Fußballprofi Van der Sar nicht mehr in Lebensgefahr

"Edwin liegt immer noch auf der Intensivstation, ist aber stabil. Jedes Mal, wenn wir ihn besuchen, ist er kommunikativ", sagte Ehefrau Annemarie van der Sar in einem von Ajax Amsterdam am Dienstagabend verbreiteten Statement. "Wir müssen geduldig abwarten, wie sich seine Situation entwickeln wird."

Wie die Zeitung "De Telegraaf" zuvor berichtete, hatte der frühere Weltklasse-Torhüter während eines Urlaubs in Kroatien eine Gehirnblutung erlitten. Von einer kroatischen Insel aus sei der 52-Jährige in der Vorwoche per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Nach einer enttäuschenden Saison hatte Van der Sar sich zum 1. Juni von seinem Posten als Geschäftsführer bei Ajax verabschiedet.

