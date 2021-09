Flicks Premiere

Hansi Flick muss bei seiner Länderspiel-Premiere als deutscher Fußball-Nationaltrainer ohne Kapitän Manuel Neuer (Knöchelblessur) und Routinier Thomas Müller (muskuläre Probleme) auskommen. An der Favoritenrolle im heutigen WM-Qualifikationsmatch (20.45 Uhr, RTL) in St. Gallen gegen Liechtenstein ändert das freilich nichts. "Wir haben genügend Spieler an Bord. Die Mannschaft zerreißt sich für Deutschland", sagte Flick, der eine Hypothek aus der "Ära Jogi Löw" mitschleppt.

Die DFB-Auswahl liegt in der Gruppe J nur auf Rang drei – hinter Armenien und den Nordmazedoniern, die auswärts sensationell 2:1 gewannen. Die Quali ist Pflicht, die Kür soll im Dezember 2022 in Katar folgen. "Ich möchte Weltmeister werden mit der Mannschaft", sagte Neuer.