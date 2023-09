Drei Monate nach Hochzeit: Ex-Arsenal-Keeper trauert um seine Frau

Am vergangenen Sonntag machte Torwart Josh Vickers den Verlust seiner geliebten Frau Laura öffentlich. Lange kämpfte sie gegen Krebs, verlor jetzt aber den Kampf ihres Lebens. "Ich habe das hier so oft geschrieben und wieder verworfen und finde immer noch nicht die richtigen Worte und weiß nicht, ob ich es jemals werde", schreibt der 27-Jährige in einem bewegenden Posting auf Instagram. "Am Dienstagabend hat meine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren."

"Laura ist die stärkste, mutigste und liebevollste Person, die ich je getroffen habe. Trotz allem, was sie durchmachte, hat sie weiterhin gelächelt und nie etwas ihre gute Laune trüben oder die Erstellung einer Lebenszeit an Erinnerungen stören lassen. Wir haben in einigen harten Zeiten geweint, gelacht und getanzt", schreibt Vickers weiter . "Ich werde jeden Moment, den wir zusammen verbracht haben, vom ersten Treffen bis zum friedlichen Abschied, in Ehren halten. Ich weiß, dass du auf mich herabschauen und mich jeden Tag weiter inspirieren wirst. Ich liebe dich für immer."

Josh Vickers begann seine Karriere beim FC Arsenal. Bei den Gunners stand der Tormann zwar im Profi-Kader, für einen Einsatz in der Premier League reichte es aber nicht. Seine Karriere setzte der Engländer in der zweiten und dritten Liga fort, aktuell spielt der 27-Jährige für den Traditionsclub Derby County in der League One.

