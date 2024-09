Der FC Bayern spielte sich in einen Rausch – 9:2

Juventus-Profi Kenan Yildiz darf schon ein bisschen stolz auf sich sein. Der 19-jährige türkische Nationalspieler ist derjenige, der mit dem Premierentreffer eine neue Ära der Fußball-Champions-League – mit 36 Klubs im Ligenformat – eingeläutet hat. Und wie!

Der 30-Millionen-Mann stieß relativ unbedrängt in den Strafraum vor, schlug einen Haken und jagte die Kugel traumhaft schön in das rechte Kreuzeck. Es war das 1:0 in der 22. Minute auf dem Weg zu einem ungefährdeten 3:1-Erfolg der "Alten Dame" über PSV Eindhoven.

Zum Drüberstreuen ist Yildiz jetzt auch noch der jüngste Torschütze der Turiner in der langen Geschichte der "Königsklasse". "Es war ein spezieller Abend für mich", sagte der Youngster.

Eine magische Nacht brach über München herein, wo der FC Bayern nur drei Tage nach dem 6:1-Meisterschaftserfolg in Kiel den nächsten Kantersieg zelebrierte. Das Team von Trainer Vincent Kompany, der ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer über die volle Distanz auf der Bank schmoren ließ, deklassierte Dinamo Zagreb 9:2 (3:0). Sehr zur Freude von Harry Kane, der allein vier Tore – drei davon vom Elfmeterpunkt – erzielte.

Die Münchner, die nur kurz zittern mussten, als die Kroaten von 0:3 auf 2:3 verkürzten, wirkten absolut entschlossen. Sie wollen auch am 31. Mai auf dem Rasen der heimischen Allianz-Arena stehen – dort steigt das Finale. Thomas Müller hat auch Lust darauf. Er ist jetzt der Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen für einen Arbeitgeber. Mittlerweile sind es 152, damit überflügelte er FC-Barcelona-Legende Xavi.

Einziger Wermutstropfen: Star-Torhüter Manuel Neuer verletzte sich schon zu Beginn der ersten Hälfte bei einem Zusammenstoß und wurde zur Pause wegen einer Rückenblessur ausgewechselt. Ungeachtet dessen sind die Bayern – zumindest nach einem von drei Auftakt-Spieltagen – der erste Spitzenreiter in der 36er-Tabelle.

28 Tore in sechs Matches

Gelüste auf eine Top-Position hat selbstverständlich auch der Titelverteidiger. Der 15-fache Triumphator Real Madrid musste aber zittern, um im Estadio Santiago Bernabeu zu einem 3:1 (0:0) über den VfB Stuttgart zu kommen.

Die Schwaben traten frei von Angst auf, sie hatten viele Chancen – aber ihre Rechnung ohne einen Deutschen gemacht. Antonio Rüdiger erzielte in der 83. Minute per Kopf das 2:1 für Real. Zuvor hatte Deniz Undav (68.) die 1:0-Führung des spanischen Meisters durch Kylian Mbappe (46.) egalisiert. Den Schlusspunkt setzte der Brasilianer Endrick (96.).

In einem weiteren Schlager behielt Liverpool beim AC Milan mit 3:1 die Oberhand. In Summe fielen 28 Tore in sechs Matches (Schnitt 4,66). Die neue Champions League rührt die Werbetrommel.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

