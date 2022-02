Geht der FC Juniors OÖ freiwillig in die 3. Liga?

"Wir haben in den ersten 60 Minuten jene Leidenschaft und Intensität vermissen lassen, die man im Abstiegskampf braucht", sagt Takacs.

Zu einem möglichen sportlichen Abstieg machten zuletzt aber auch Gerüchte die Runde, ob das LASK-Talenteteam überhaupt noch Interesse an einer Zukunft in der zweithöchsten Spielklasse hat. Laut OÖN-Informationen soll es Überlegungen geben, dass sich der Klub im Sommer freiwillig in die Regionalliga zurückzieht.

Noch ist aber alles Spekulation – Gewissheit gibt es erst am 5. März: Dann müssen Bundesligisten, Zweitligisten und am Aufstieg interessierte Regionalligisten die Unterlagen für die Bundesliga-Lizenz und Zweitliga-Zulassung abgeben.

Ein Vorteil in der Regionalliga: In der Paschinger Raiffeisen-Arena darf der FC Juniors OÖ ab Sommer nicht mehr spielen. Während der LASK vom Paschinger Gemeinderat wegen der Verzögerungen beim Stadionbau – wie berichtet – eine Nachspielzeit für den Herbst 2022 bekam, gibt es für den FC Juniors OÖ keine Verlängerung. Bleibt der Klub in der 2. Liga, ist man für den Herbst auf Herbergssuche. Steigt der FC Juniors OÖ ab, könnte es in Pasching weitergehen. Als Regionalligist wäre man wieder ein Amateurklub und dürfte bleiben. Das Spielverbot gilt nur für Profiklubs.

Blau-Weiß heute gegen Steyr

Eine weitere mögliche neue Spielstätte wäre das Hauptspielfeld auf der Verbandsanlage, das mittlerweile dem LASK gehört, und auf dem aktuell auch Zweitliga-Rivale Blau-Weiß Linz seine Partien austrägt. Nach dem Flutlichtausfall am Freitag wird das Derby der Linzer gegen Vorwärts Steyr heute (20.25 Uhr, live ORF Sport+) nachgeholt. Der technische Defekt wurde behoben – gestern funktionierte das Flutlicht bereits einwandfrei.