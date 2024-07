War live im TV zu hören: ÖFB-Fans grölten rassistische Parolen

Österreichische Fußball-Fans haben vor dem EM-Achtelfinale gegen die Türkei in Leipzig einen Eklat ausgelöst.

Während einer Übertragung des Schweizer Fernsehens SRF war am Dienstag vor dem EM-Achtelfinale Österreich gegen Türkei zu sehen und zu hören, wie Fans der ÖFB-Auswahl in der Stadt zur Melodie des Lieds „L'amour toujours“ die Parole „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ singen. Die Leipziger Polizei war am Dienstagabend angefragt.

Das Schweizer Fernsehen wollte eigentlich gute Stimmung aus der Fan-Zone einfangen. Doch bevor SRF-Reporter Calvin Stettler mit dem ersten Fan ins Gespräch kommen kann, sind grölende Fans zu sehen und zu hören.

Die Männer riefen sich dabei jene rassistischen Parolen zu, die erstmals aus einem Party-Video auf Sylt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden sind.

