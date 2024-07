"War ein Insider-Witz": Jude Bellingham löst mit vulgärer Geste ungewollt einen Social-Media-Trend aus

Jude Bellingham hat England mit seinem spektakulären Fallrückzieher (Kane: "Eines der besten Tore in der Geschichte unseres Landes") beim 2:1 n.V. am Sonntag gegen die Slowakei in die Verlängerung gerettet.

Anstatt mit Lob überhäuft zu werden, hat der Jungstar von Real Madrid allerdings Diskussionen ausgelöst.

"Es wird viel geredet. Und ich glaube, man muss das ein bisschen persönlich nehmen. Und in solchen Momenten ist es schön, es einigen Leuten heimzuzahlen", sagte der seit kurzem 21-Jährige.

Passend zu seinen Worten hatte er nach seinem 1:1-Ausgleich einen Griff Richtung eigene Genitalien angedeutet - ein Gruß an die Freunde. Das könnte als vulgäre Geste interpretiert werden, womit ihm eine Sperre im Viertelfinale droht.

"Das war eine Insider-Witz-Geste gegenüber einigen engen Freunden, die beim Spiel waren. Nichts als Respekt dafür, wie das slowakische Team heute Abend gespielt hat", gab Bellingham an.

Damit löste der Offensivspieler ungewollt einen Social-Media-Trend aus.

Insbesondere auf der Plattform "X" posteten Nutzer Videos von offenkundig negativen Gesten bzw. Taten und versahen diese genau mit jener Interpretation Bellinghams, um dessen Rechtfertigung ins Lächerliche zu ziehen:

...diese Auswahl könnte noch sehr, sehr lange fortgesetzt werden.

