Niederländer fahren ohne Maatsen und mit De Jong zur EM

Teamchef Ronald Koeman präsentierte am Mittwoch sein Aufgebot, in dem Ian Maatsen von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund fehlt. Der Bondscoach nimmt stattdessen den zuletzt verletzten Frenkie de Jong (Knöchel) vom FC Barcelona und den angeschlagenen Memphis Depay von Atletico Madrid mit.Amsterdam. "Frenkie wird am Samstag zur Mannschaft stoßen, aber die Dinge laufen gut. Das erste Gruppenspiel (gegen Polen am 16. Juni, Anm.) ist für ihn machbar", sagte Koeman. Der 22-jährige Linksverteidiger Maatsen, der im Winter von Chelsea an den BVB verliehen worden war, galt nach einem starken Frühling als Kandidat für "Oranje". "Der Grund dafür ist, dass es mehrere Spieler auf seiner Position gibt und diese bevorzugt werden. Das gibt mir die Möglichkeit, einen zusätzlichen Angreifer zu bringen", so Koeman.

Quinten Timber (Feyenoord) und Torhüter Nick Olij (Sparta Rotterdam) fehlen ebenso wie Atalanta Bergamos verletzter Mittelfeldspieler Marten de Roon. Dafür kehrte Liverpools Ryan Gravenberch erstmals seit über einem Jahr wieder ins Nationalteam zurück.

Die Niederlande, die ihren ersten EM-Titel seit 1988 anpeilen, sind am 25. Juni in Berlin der abschließende Gegner von Österreich in der EM-Gruppe D. Davor trifft die Elftal auf Polen (16.6.) und Frankreich (21.6.). "Ich bin positiv gestimmt. Wir sind schwer zu schlagen", sagte Koeman. In der Vorbereitung bestreiten die Niederländer noch zwei Testspiele gegen Kanada (6. Juni) und Island (10. Juni).

