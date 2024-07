Foto aufgetaucht: Spanien-Star Yamal wurde als 6 Monate altes Baby von Lionel Messi gebadet

Es ist ein ungewöhnliches Foto, das von Lamine Yamal aufgetaucht ist.

Es zeigt den spanischen Jungstar, der sich bei der EM in Deutschland gerade in die Herzen der Fußball-Welt spielt, wie er als 6 Monate altes Baby von Lionel Messi gebadet wird.

Die Aufnahme wurde auf Instagram von Yamals Vater Mounir Nasraoui gepostet. Mit den Worten. "Der Anfang zweier Legenden."

Spannend ist daran, dass die argentinische Fußball-Legende damals selbst erst 20 Jahre alt war, also noch lange nicht der Superstar war, der er später werden sollte. Sprich: Bei beiden Protagonisten konnte man damals noch nicht erahnen, zu welchem Ruhm sie es einmal bringen würden.

Das Foto entstand für einen Wohltätigkeits-Kalender der spanischen Zeitung "Sport". Fans sehen in der Badeszene gar eine Art "Taufe" durch den Fußball-Gott.

Geschossen hat es der Spanier Joan Montfort. Gegenüber "The Athletic" sagt dieser: "Es war sehr schwer, das Foto zu schießen. Man könnte sagen, ich habe Blut geschwitzt. Lionel Messi war damals sehr schüchtern und auf einmal muss er Fotos mit einem fremden Baby in der Wanne machen. Am Ende wurde es aber ein gutes Bild."

Yamal wuchs in "La Masia", der Nachwuchsschmiede des FC Barcelona, zu Messis Nachfolger heran. Der Spanier bezeichnet den Argentinier auch als sein großes Idol, von dem er noch jetzt in seiner Freizeit Videos schaut.

Yamal feiert am 13. Juli, einen Tag vor dem EM-Finale, seinen 17. Geburtstag.

