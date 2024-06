Der "Wahnsinn" um Ronaldo kennt keine Grenzen

Die Begeisterung um das portugiesische Fußball-Nationalteam, das heute (21 Uhr, Servus TV) in Leipzig gegen Tschechien als Co-Favorit in die EURO starten wird, kennt zumindest im Camp bei Marienfeld und auf dem Trainingsgelände in Gütersloh keine Grenzen.

Alles dreht sich um Superstar Cristiano Ronaldo, der in sein bereits sechstes Kontinentalturnier gehen wird – eine Rekordmarke. Die Sicherheitskräfte haben alle Hände voll zu tun, um die Anhängerschaft in Schach zu halten.

Das gelingt nicht immer. Bei der öffentlichen Einheit im Heidewaldstadion blieb kein Platz frei, 8000 feierten lautstark eine Party, 13 von ihnen (zehn Erwachsene, drei Kinder) stürmten den Rasen, um ihren Lieblingen ganz nah zu sein und das eine oder andere Andenken zu ergattern. Auch vor dem Hotel herrschen Belagerungszustände. Ronaldo lächelt alles weg, mit seinen 39 Jahren gibt es nichts, was er auf der Bühne nicht erlebt hat.

Das Duell der Torjäger

"Wahnsinn rund um die Nationalmannschaft", schrieb die portugiesische Tageszeitung "Record" und schilderte, wie der Teambus auf dem Weg vom Flughafen zum Quartier von 400 Motorrädern der Bikergruppe "Moto-Tugas" eskortiert wurde. Ronaldo zeigte sich von der Sympathiewelle beeindruckt: "Es fühlt sich an, als wären wir in Portugal", sagte der fünfmalige Weltfußballer, der in 207 Länderspielen 130 Mal im Teamtrikot gescort hat.

15 Tore gelangen dem Al-Nassr-Legionär bei EM-Endrunden. Und das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. "CR7" wird heute in der Startelf erwartet und mit dem Senior der Turnierhistorie, Pepe (41), den Altersschnitt der Mannschaft nach oben schnellen lassen.

An Qualität hat Ronaldo nur wenig eingebüßt, an Geschwindigkeit eher mehr. Ungeachtet dessen schnürte "CR7" bei der Generalprobe gegen Irland (3:0) einen Doppelpack. Tschechien ist gewarnt, hat aber auch einen Goalgetter in seinen Reihen: Patrik Schick kam bei der EURO 2021 wie der offizielle Schützenkönig Ronaldo auf fünf Volltreffer.

