EM-Träume platzen: Wen streicht ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick?

Bundespräsident Alexander Van der Bellen verabschiedete Österreichs Fußball-Nationalteamspieler hochoffiziell in Richtung Europameisterschaft in Deutschland – am Freitag muss Teamchef Ralf Rangnick von einigen Spielern Abschied nehmen: Bis Mitternacht muss er den aktuellen Kader von 29 auf maximal 26 Spieler verkleinern.

Gernot Trauner bestand seinen Fitnesstest: Er war im Training in Wien voll im Einsatz und dürfte damit die letzten Zweifel ausgeräumt haben. Im Frühjahr war der Ex-LASK-Kapitän wegen einer Muskelblessur lange ausgefallen, am Dienstag gegen Serbien (2:1) fehlte er noch angeschlagen. Bei der EM-Generalprobe am Samstag in St. Gallen gegen die Schweiz hat Rangnick Feyenoords Innenverteidiger in der Startelf vorgesehen – ob neben ihm wie geplant Philipp Lienhart spielt, ist nicht ganz sicher: Der 27-Jährige, nach einer Leistenoperation und einer Knieverletzung seit Dezember bei Freiburg ohne Startelfeinsatz, zog sich im Training ein Cut über dem rechten Auge zu, das mit drei Stichen genäht wurde.

Im Tor wird gegen die Schweiz Heinz Lindner stehen – das heißt, dass entweder für LASK-Torhüter Tobias Lawal oder Rapids Niklas Hedl heute der EM-Traum platzt. Bei den Feldspielern dürften Flavius Daniliuc und Thierno Ballo auf der Streichliste stehen.

David Alabas Versprechen

Beim Termin mit der Staatsspitze waren noch alle dabei. "Wir stehen auf dem Rasen des Heldenplatzes, und das passt auf unsere Fußballer", sagte Van der Bellen und gab eine Hoffnung mit auf den Weg: "Bei vielen Europameisterschaften gibt es ein Team, das die Hoffnungen und Träume der Fans nicht nur erfüllt, sondern darüber hinausschießt. Es könnte gut sein, dass Sie dieses Mal dieses Team sind."

David Alaba, der wegen eines Kreuzbandrisses als "Non-Playing Captain" in Betreuerfunktion dabei sein wird, hielt im Namen der Mannschaft eine Rede. "Unsere Mannschaft hat einen tollen Charakter und Teamgeist und nimmt jede Herausforderung an", sagte der Real-Madrid-Profi: "Ich weiß nicht, wie weit unsere Reise gehen wird bei dieser EURO, aber eines kann ich unseren Fußballfans in Österreich versprechen: dass jeder Einzelne von uns sein Bestes geben wird, um Österreich in Deutschland würdig zu vertreten."

