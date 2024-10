Die Torhüter des FC Blau-Weiß Linz stehen gleich mehrfach im Fokus

Geteilte Punkte und wenig Freude gab es beim FC Blau-Weiß Linz nach dem 1:1 bei der WSG Tirol. "Ich habe mich heute sehr geärgert", sagte Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner nach dem Spiel im TV-Interview – und meinte damit vor allem den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit: "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und sind verdient in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir gewisse Dinge nicht mehr so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir haben taktische Fehler gemacht, waren nicht mehr so aggressiv, nicht mehr so gut im Pressing. Am Ende war der Ausgleich der WSG verdient."

Ein Eigentor von Jamie Lawrence (29.) hatte seinen Linzern die verdiente Führung beschert. In den zweiten 45 Minuten brachte man spielerisch aber kaum noch einen Fuß auf den Tivoli. Mit einem Tormannfehler von Andreas Lukse, der sich bei einem direkt verwerteten Freistoß von Matthäus Taferner von weit außen verschätzte, durften die Tiroler im Finish (83.) über den Ausgleich jubeln. "Fehler passieren immer. Er war nicht ganz fit, aber wir hatten keine andere Möglichkeit. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Ich bin dankbar, dass er im Kasten gestanden ist", sagte Scheiblehner.

Lukse hatte nach einer im Spiel gegen Sturm Graz erlittenen Verletzung nur das Abschlusstraining absolviert und danach bei der Reise nach Tirol neuerlich über Beschwerden geklagt. Scheiblehner: "Es war bis zum Aufwärmen nicht klar, welcher Tormann spielen wird. Auch Kevin Radulovic hat sich so vorbereitet, als müsste er von Beginn weg spielen." Wegen eines Lukse-Ausfalls musste der Trainer sogar nach der Abfahrt noch improvisieren: "Unser vierter Tormann Bernd Aineter ist aktuell im Burgenland, bereitet sich auf die Matura vor. Deshalb haben wir kurzfristig Amateurgoalie Michael Haider in den Zug gesetzt, der erst drei Stunden vor dem Spielbeginn angekommen ist, damit wir einen Ersatztormann haben, falls Lukse nicht spielen hätte können." Letztendlich biss Lukse die Zähne zusammen. Umso ärgerlicher, dass ihm beim Gegentor der folgenschwere Patzer passierte: "Ich war hochkonzentriert. Der Ball war für einen langen Augenblick nicht sichtbar, weil ich genau ins Flutlicht vom Dach geschaut habe. Es war ein Torwartfehler, der mich auch bei der Heimfahrt länger beschäftigt hat. Aber ich werde das schon wegstecken."

Vitek-Comeback gegen WAC?

Unabhängig von seinem Fehler könnte es für ihn die letzte Partie für längere Zeit gewesen sein: In der Länderspielpause soll mit Radek Vitek die etatmäßige Nummer 1 wieder in das Training einsteigen. "Er wird dosiert trainieren, natürlich ist es aber unser Ziel, dass er im Heimspiel nach der Länderspielpause wieder spielfähig ist. Ob uns das auch gelingt, wird man sehen", sagt Scheiblehner, der in der Liga-Pause auf ein Testspiel verzichtet.

Abgesagt hat indes Alexander Briedl dem U21-Team. Der 22-Jährige, der in Tirol gefehlt hat, macht bei Blau-Weiß ein Reha-Training. Weiter ist da schon Martin Moormann: Der 23-jährige Innenverteidiger soll am Samstag in zwei Wochen gegen Wolfsberg wieder in den Kader zurückkehren.

