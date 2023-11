Blau-Weiß Linz hat gewählt: Das ist der neue Vorstand

Am gestrigen Mittwoch war Wahltag bei Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz: Bei der Hauptversammlung im alten Linzer Rathaus, bei der 107 Mitglieder (darunter 65 stimmberechtigt) anwesend waren, wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die Vorschlagsliste - die OÖN haben bereits vorab berichtet - wurde einstimmig angenommen.

So kommen neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern um Vorstandsvorsitzender Sargon Mikhaeel (CEO Artgroup), Gerald Wirtl (CEO Alternative Energy Concepts) und Thomas Bravo (Prokurist) zwei neue einflussreiche Personen dazu: Eveline Pupeter, Eigentümerin des Seniorenhandy-Anbieters "Emporia Telecom" und Johann Kalliauer, ehemaliger Präsident der Arbeiterkammer. Nicht mehr dabei sind hingegen Roland Pedak und Philipp Kaufmann. Das Duo scheidet aus dem Vorstand aus.

Umsatz verdoppelt

Auch in die Welt der finanziellen Zahlen gewährte der Klub einen Einblick: So schloss Blau-Weiß die vergangene Aufstiegssaison mit einem Umsatz von 3,66 Millionen Euro - aber auch mit einem negativen Ergebnis von 600.000 Euro ab. "Das hat vor allem damit zu tun, weil in die Mannschaft investiert wurde und natürlich in Folge des Aufstiegs auch Prämien zu bezahlen gewesen sind. Außerdem hat es Bereinigungen von Vorauszahlungen gegeben", erklärt BW-Geschäftsführer Christoph Peschek.

Zudem wurde ein Ausblick auf die aktuelle Saison gegeben: Der Umsatz soll auf circa sieben Millionen Euro verdoppelt werden. Beim Jahresergebnis wird eine schwarze Null erwartet.

Peschek berichtete auch über eine deutliche Steigerung im Zuge der Wachstumsstrategie im Bereich der ZuseherInnen von durchschnittlich 1.027 auf derzeit 4.859, bei den JahreskartenbesitzerInnen von 446 auf 2.705 und bei den Business Partnern von 34 auf 111. Auch bei den Vereinsmitgliedern freut sich der Klub über eine Steigerung von 279 auf 351.

Video: Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek im OÖN-Interview:

Dieser Antrag wurde heiß diskutiert

Auch einen Antrag hat es bei der gestrigen Versammlung gegeben - dieser wurde vom Verein selbst eingebracht: Eine neue Mitgliederstruktur soll es ermöglichen, dass auch Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ein Mitglied zu werden.

Heißer wurde eine Abänderung Mitglieder-Kategorien Classic-, Premium-, Forever-Mitgliedschaften diskutiert: Bis dato war es möglich, dass man mit folgenden Mitgliedschaften pro Saison das Recht auf eine VIP-Karte für ein blauweißes Heimspiel hatte. Das ist nun nicht mehr möglich. Der einfache Grund: Die Vip-Räume des Donauparkstadions platzen aus allen Nähten. Dieser Antrag wurde angenommen, es gab aber fünf Gegenstimmen.

