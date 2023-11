Vorstandsrochade bei Blau-Weiß Linz: Das sind die neuen Namen

Wahltag in Blau-Weiß: Am morgigen Mittwoch wird der FC Blau-Weiß Linz bei der Hauptversammlung im alten Linzer Rathaus einen neuen Vorstand wählen. Bei der Vorschlagsliste, die bereits an die Mitglieder des Stahlstadtklubs geschickt wurde und auf die auch die OÖN vorab einen Blick werfen durften, überraschen die Blau-Weißen mit zwei neuen Namen.

So kommen neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern um Vorstandsvorsitzender Sargon Mikhaeel (CEO Artgroup), Gerald Wirtl (CEO Alternative Energx Concepts) und Thomas Bravo (Prokurist) zwei neue einflussreiche Personen dazu: Eveline Pupeter, Eigentümerin des Seniorenhandy-Anbieters "Emporia Telecom" und Johann Kalliauer, ehemaliger Präsident der Arbeiterkammer."Unter Einbeziehung aller Interessensgruppen des Vereins sind wir überzeugt, ein starkes Vorstandsteam mit einer breiten Verankerung in Wirtschaft und Gesellschaft gefunden zu haben", sagt Roland Spreizer, Vertreter des Wahlkomitees.

Duo scheidet aus

Nicht mehr dabei sind hingegen Roland Pedak und Philipp Kaufmann. Das Duo scheidet aus dem Vorstand aus."Wir sind damals angetreten, um bei unseren Herzensverein die dringend benötigten professionellen Strukturen aufzubauen, den Traum eines eigenen Stadions mit dem Donauparkstadion zu realisieren und Blau-Weiß Linz in die 1. Bundesliga zu führen. Dieses Ziel haben wir erreicht und sind stolz und gleichzeitig dankbar, dass wir einen kleinen Beitrag zu dieser Erfolgsgeschichte leisten durften. Unsere Leidenschaft für Blau-Weiß ist ungebrochen und auch in Zukunft werden wir immer bereitstehen, wenn der Verein unsere Unterstützung benötigt", werden Pedak und Kaufmann in der Aussendung zitiert.

Beide sind nicht die einzigen personellen Abgänge bei Blau-Weiß: Bereits im Herbst war die Vereinbarung mit Marketing-Experte Andreas Hofmann ausgelaufen, der sich mittlerweile Regionalligist WSC/Hertha anschloss. Auch Manuel Wellmann, kurzfristig sogar Geschäftsführer des Vereins, hat Ende Oktober Blau-Weiß verlassen.

