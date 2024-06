Absage an Austria Wien: Scheiblehner bleibt bei Blau-Weiß

Die Entscheidung um die Zukunft von Gerald Scheiblehner ist gefallen: Der 47-Jährige bleibt auch in der kommenden Saison Trainer beim FC Blau-Weiß Linz.

Am Ende entschied sich der Linzer selbst gegen einen Wechsel zu Liga-Rivale Austria Wien. Die vielen unterschiedlichen Strömungen im Klub aus der Bundeshauptstadt dürften für ihn letztendlich den Ausschlag gegeben haben. Am Vormittag noch hatte Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek den OÖN verraten: „Die Wiener Austria hat uns kontaktiert. Wir befinden uns in ergebnisoffenen Gesprächen.“

Die Klubs gingen in die Verhandlung, Blau-Weiß übermittelte dem interessierten Klub seine Vorstellungen. Scheiblehner nahm den Austria-Bossen die Entscheidung nun aber ab. Peschek informierte am Freitagabend die OÖN, dass Scheiblehner auch in der kommenden Saison an der Seitenoutlinie der Königsblauen stehen wird. "Wir haben von Anfang an betont, dass wir mit unserem Cheftrainer sehr zufrieden sind und mit ihm gemeinsam in die nächste Saison gehen wollen. Gestern am Abend gab es erstmals Kontakt und ergebnisoffene Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen. Heute hat uns Gerald aber unabhängig davon mitgeteilt, dass er ohne weitere Gespräche bei uns bleiben will und wird, um den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiter zu gehen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

