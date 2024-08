Plus 557 Schüler in den Klassen: Nachzug bremsen

557 neue Schüler in Oberösterreichs Pflichtschulen gibt es allein seit Jahresbeginn. Diese Zahl gab Bildungslandesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander in den OÖN bekannt. Das bedeutet mindestens 21 zusätzliche Klassen. Die Kinder bräuchten auch intensivere Betreuung, so Haberlander in den OÖN.

Ihr Kollege in der Landesregierung, Wolfgang Hattmannsdorfer, für Integration zuständig, schlug in der Folge vor, die konkreten Regelungen für den Familiennachzug nachzuschärfen, analog zu den Regelungen im Bereich der Rot-Weiß-Rot-Karte. "Wer seine Familie nach Österreich holen möchte, muss nachweisen, dass er diese auch erhalten kann."

Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer im Interview Bild: VOLKER WEIHBOLD

Asylberechtigte müssten keine Selbsterhaltungsfähigkeit vorweisen, wenn sie ab drei Monaten nach dem Erhalt des Asylstatus ihre Familien nachholen möchten. Drittstaatsangehörige, die mit einer Arbeitsgenehmigung ins Land kommen, müssten als Alleinstehender 1217,96 Euro, als Ehepaar gut 1900 Euro und für jedes Kind 187,93 Euro Einkommen nachweisen, dazu eine Krankenversicherung und den Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft.

