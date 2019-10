Linzer Swap-Prozess: Richter nicht befangen

Das Oberlandesgericht hat eine Beschwerde der Bawag gegen Richter Andreas Pablik wegen Befangenheit am Dienstag endgültig abgewiesen. Die Bawag habe „nicht einmal ansatzweise dargetan, warum Zweifel an der Objektivität“ Pabliks bestehen sollten, heißt es in der Entscheidung, die rechtskräftig ist.

Zuletzt hatte die Stadt Linz ein Zwischenurteil im Prozess beantragt. Pablik hat nun für 29. November einen Verhandlungstermin fixiert.