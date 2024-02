"Gelbe Karte": Verwarnung für DJ Peter Binder

Dies sei eine "klare Verwarnung in einer ernsten Angelegenheit", hieß es am Dienstag nach der Aussprache zwischen SPÖ-Landeschef Landesrat Michael Lindner und dem Dritten Landtagspräsidenten Peter Binder (SP). Binder hatte wie berichtet von Samstag auf Sonntag im Linzer Innenstadtlokal Pianino als DJ aufgelegt, unter anderem für die Afterparty des Burschenbundballes – jenes Balles also, gegen den die SPÖ Jahr für Jahr im Rahmen der Plattform "Linz gegen rechts" demonstriert.

Lesen Sie dazu auch: SP-Landtagspräsident Binder als DJ bei Burschenbundball-Afterparty

Binder hat als Ergebnis des Gesprächs mit Lindner die "Gelbe Karte" präsentiert bekommen. In einer gemeinsamen Aussendung hieß es von Binder: "Ich habe an diesem Tag eine falsche Entscheidung getroffen, für die ich um Verzeihung bitte. Seit ich mich in der Politik engagiere, trete ich gegen Rechtsextremismus und Deutschnationalismus auf. Der Burschenbundball steht als Veranstaltung für diese Ideologien, und ich habe an diesem Tag verabsäumt, eine unmissverständliche Trennlinie zu ziehen. (…) Das bedaure ich zutiefst." Künftig werde er Veranstaltungen, zu denen er als DJ angefragt werde, besser prüfen, versprach Binder.

"Unwissenheit schützt nicht vor Konsequenz"

Außerdem kündigte er an, im kommenden Jahr an der Demonstration gegen den Burschenbundball teilzunehmen und auch dem Bündnis „Linz gegen rechts“ als DJ zur Verfügung zu stehen. Zudem werde er für das Bündnis einen namhaften Betrag spenden.

"Unwissenheit schützt nicht vor Konsequenz. Aus diesem Grund habe ich mit Peter Binder heute ein sehr offenes und klärendes Gespräch in dieser ernsten Angelegenheit geführt", ließ Parteichef Lindner nach dem Termin mitteilen. Er kritisierte in diesem Zusammenhang nochmals, dass Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) "wissentlich und willentlich" den Ehrenschutz für den Burschenbundball übernommen habe.

Reagiert hat auf die Sache aber auch Franz Obermayr, ehemaliger Linzer Vizebürgermeister und EU-Abgeordneter der FPÖ – er ist Präsident des Linzer Burschenbundballes. Er stellte die Frage, was schlimm daran sei, wenn "über Parteigrenzen hinweg" gefeiert werde. "Sollten wir uns nicht darüber freuen, dass Menschen mit mutmaßlich unterschiedlichen politischen Einstellungen miteinander tanzen, Musik hören und ein Glas trinken?", fragt Obermayr in einem offenen Brief.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper