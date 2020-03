Erste Infektion in Oberösterreichs Landtag

Sie ist in häuslicher Quarantäne, die Krankheit zeigt einen milden Verlauf. Es geht Aspalter also den Umständen entsprechend gut, wurde am Montag aus dem VP-Klub mitgeteilt. Die Infektion habe keine Konsequenzen für andere Abgeordnete, weil der bisher letzte Kontakt schon mehrere Wochen her sei. Am Freitag wurde mit Johann Singer (VP) der erste Corona-Fall im Nationalrat bekannt. Er ist aus Schiedlberg und damit auch aus Steyr-Land.

