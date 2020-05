Zack, zack, zack ging es für die FPÖ bergab

Vor einem Jahr krempelte ein eigentlich angejahrtes Video mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Hauptdarsteller die Republik um. Die FPÖ taumelte aus der Regierung, erstmals wurde ein Kanzler abgewählt, es gab die Premiere Expertenregierung und die Grünen stiegen wie Phönix aus der Asche.

Die Bombe platzte mit Verspätung. Bereits 2017 war in einer Villa auf der spanischen Insel Ibiza jenes Video aufgenommen worden, in dem sich Strache und sein Freund Johann Gudenus, seines Zeichens später geschäftsführender Klubobmann der FPÖ, vor einer vermeintlichen lettisch-russischen Oligarchennichte um ihre Ämter redeten. Warum das Filmdokument zwei Jahre unter Verschluss blieb, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Auch die Hintermänner sind wohl noch nicht zur Gänze ausgeforscht, ein politischer Hintergrund gilt mittlerweile als unwahrscheinlich, eher dürfte es sich um einen kriminellen Akt gehandelt haben, in den unter anderem ein Anwalt und ein Detektiv verwickelt gewesen sein dürften. Noch harrt die Causa jedenfalls einer gerichtlichen und parlamentarischen Aufarbeitung.

Doch was war eigentlich auf jenen via "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" publizierten Bildern zu sehen, die nicht nur freiheitliche Parteigeschichte schrieben? In erster Linie einmal zwei alkoholisierte freiheitliche Spitzenpolitiker, die vor einer jungen schönen Frau, die sie für eine russische Millionenerbin hielten, jegliche politische Scham verloren. Neben Prahlereien und sonstigen Peinlichkeiten (von "Bist du deppert, ist die schoarf" bis zu Gudenus' Baller-Geste zur Illustration der Familie Glock) war die FPÖ-Spitze auch munter dabei, die ihr freilich gar nicht gehörende "Kronen Zeitung" zu verschupfen, Österreichs Wasser zu privatisieren und der eigenen Partei über Umwege Spenden zukommen zu lassen.

B'soffene Gschicht, alles nicht ernst gemeint, Imponiergehabe, so in etwa versuchte Strache später zu illustrieren, warum man den Worten doch bitte keinen Glauben schenken möge. Das half wenig. Zack, zack, zack, wie er unliebsame "Krone"-Journalisten aus der Redaktionsstube los haben wollte, war der FPÖ-Chef nun selbst weg vom Fenster - widerwillig, aber immerhin. Genützt hat es den Freiheitlichen nichts. Die ÖVP wollte den sie aus unterschiedlichen Gründen nervenden Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) auch noch los haben, was den Blauen dann doch zu weit ging.

Die Folgen sind wohlbekannt. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ließ Kickl durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen aus der Regierung werfen, nach einem Desaster bei der EU-Wahl für SPÖ und FPÖ rächten sich die umgehend damit, Kurz und sein zwischenzeitlich um Experten ergänztes Kabinett parlamentarisch aus dem Amt zu jagen. Der ging sofort in den Wahlkampf, während Van der Bellen nicht nur die Moral der Österreicher hoch hielt ("So sind wir nicht") sondern auch ein Expertenkabinett installierte, das sich unter Führung der ersten Kanzlerin Brigitte Bierlein trotz (öffentlich) kaum merkbarer Arbeit größter Beliebtheit in der Bevölkerung erfreute. Selbst jene beiden, die sich gerne in den Vordergrund schoben, Innenminister Georg Peschorn und Verteidigungsminister Thomas Starlinger, sind freilich mittlerweile fast schon wieder vergessen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.