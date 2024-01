"World Mayor Award" für Grazer Bürgermeisterin

Die in London ansässige City Mayors Foundation vergibt die Auszeichnung seit 2004 alle zwei Jahre. Kahr war im Sommer des Vorjahres für ihre "Robin-Hood-Politik" nominiert worden. Auf der Shortlist für den Preis war unter anderem auch der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko.

Kahr wurde laut der Begründung der City Mayors Foundation "für ihren selbstlosen Einsatz für ihre Stadt und deren Bürger ausgezeichnet". Lokalpolitik bedeute für Bürgermeisterin Kahr, "für alle Grazer das Beste zu wollen, ohne dabei die individuellen Sorgen einzelner Mitbürger zu vergessen". "Ihre Entscheidung, einen großen Teil ihres Gehalts mit bedürftigen Menschen zu teilen, hat weltweit Bewunderung hervorgerufen. Bürgermeisterin Kahr hat bewiesen, dass bürgernahe Politik überzeugen und erfolgreich sein kann", hieß es von der Foundation.

"Eine große Ehre"

Kahr sagt, es sei eine große Ehre für sie, den Preis zu erhalten. Sie nehme ihn "stellvertretend für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister" an, denn Kommunalpolitik sei so wichtig, weil "sie den Leuten am nächsten ist".

Der Preis geht auf eine Aussage der früheren amerikanischen First Lady Eleanor Roosevelt im Jahr 1958 zurück: Sie sagte damals bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass Menschenrechte in Gemeinden beginnen würden, in denen einfache Menschen gleiche Gerechtigkeit, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung anstrebten.

