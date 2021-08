Wettlauf zwischen Impffortschritt und vierter Welle: Österreich fällt zurück

Einen sprunghaften Anstieg gab es gestern bei den Corona-Neuinfektionen: Nach 601 Fällen am Vortag wurden am Mittwoch 902 registriert. Das ist der höchste Wert seit 13. Mai. Auch die Spitalszahlen ziehen wieder an: 197 stationäre Covid-Patienten gestern bedeuten ein Plus von 21 gegenüber Dienstag, auf Intensivstationen wurden 48 Patienten betreut, 23 mehr als vor einer Woche.