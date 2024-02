Welserin Ines Vukajlovic auf grünem Kampfmandat

Die elektronische Abstimmungsanlage streikte am Wochenende beim Bundeskongress der Grünen in Graz. Aber das händische Auszählen der Delegiertenstimmen funktionierte einwandfrei, die Ergebnisse bei der Erstellung der Kandidatenliste für die EU-Wahl waren eindeutig: Lena Schilling, 23-jährige Klimaaktivistin und bereits als Listenerste designiert, wurde von der Basis mit 96,6 Prozent eindrucksvoll in dieser Rolle bestätigt.

Lesen Sie mehr im Kommentar "Gelungener Coup"

Die Wienerin versprach, "laut, mutig und auch ein bisschen frech" zu sein. Sie mache den Schritt in die Politik nicht erst jetzt, hatte sie zuvor in ihrer Rede betont, denn auch als Aktivistin von "Fridays for Future" und bei "Lobau bleibt" habe sie bereits so agiert, nur eben von der Straße aus. "Jede Bürgerinitiative, jeder Protest – all das ist auch Politik. Und genau da komm ich her, aus der Zivilgesellschaft, aus der Klimabewegung. Und ich möchte das stärker im Europäischen Parlament vertreten", sagte Schilling.

Auf Listenplatz drei: Ines Vukajlovic aus Wels Bild: VOLKER WEIHBOLD

Hinter Schilling wird auf dem zweiten grünen Listenplatz EU-Mandatar Thomas Waitz kandidieren, dahinter folgt auf dem dritten Platz die oberösterreichische Landtagsabgeordnete Ines Vukajlovic – sie erreichte 70 Prozent der Delegiertenstimmen.

Der dritte Listenplatz gilt als Kampfmandat, denn bei der EU-Wahl 2019 hatten die Grünen mit 14 Prozent ihr bis dahin bestes EU-Wahlergebnis erreicht – und dieses bescherte ihnen eben drei Sitze im EU-Parlament. Diese drei Mandate zu halten, ist auch das erklärte Ziel der Grünen, deren Parteichef Vizekanzler Werner Kogler 2019 noch als Spitzenkandidat in die EU-Wahl ging. Damals waren die Grünen bei der Nationalratswahl 2017 aus dem Parlament gefallen, die EU-Wahl 2019 war die erste Gelegenheit, sich wieder in den Mittelpunkt zu kämpfen.

Oberösterreichs Grünen-Chef Stefan Kaineder streute der 32-jährigen Listendritten Vukajlovic Rosen: "Sie ist eine famose Kandidatin, die sich im Landtag durch großes Engagement und Fachwissen ausgezeichnet und sich in kurzer Zeit Respekt und Anerkennung erarbeitet hat." Vukajlovic wurde in Wels geboren, studierte Politik und Kommunikation in Wien und Amsterdam, war stellvertretende Leiterin der Integrationsstelle des Landes und ist seit 2021 Landtagsabgeordnete.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.