Ukraine: Einige wenige Kämpfer aus Österreich

Auf der Liste des russischen Verteidigungsministeriums ist von fünf österreichischen Söldnern (Stand 17. Juni) die Rede. Zwei von ihnen sollen getötet worden, einer abgereist und zwei weitere in der Ukraine geblieben sein.

Dem österreichischen Staatsschutz DSN "liegen derzeit Informationen über eine niedrige einstellige Anzahl an Personen vor, die in das Kriegsgebiet ausgereist sind und bei denen eine aktive Teilnahme am Kriegsgeschehen wahrscheinlich ist", teilte das Innenministerium am Montag mit. "Die DSN beobachtet seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs die Situation sehr genau", betonte Innenministeriumssprecher Harald Sörös. Die in den Raum gestellten Zahlen sowie nähere Informationen zu diesen Personen können von Ministeriumsseite nicht bestätigt werden.