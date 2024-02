U-Ausschüsse: Akten zu Benko und zu Russland angefordert

VP-Fraktionsführer Hanger will "das System Kickl prüfen". (APA/Fohringer)

Am späten Donnerstagabend, nach dem Nationalratsplenum, wurden für die beiden Untersuchungsausschüsse wesentliche Beschlüsse gefasst. Angefordert wurden weitere Akten zu René Benko, aber auch zu den Russland-Beziehungen der FPÖ. Beschlossen wurde außerdem die Ladung weiterer Auskunftspersonen: So sollen Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker und Mitarbeiter des Büros des ehemaligen Innenministers Herbert Kickl, derzeit FPÖ-Chef, zum "rot-blauen Machtmissbrauch" befragt werden.

Die Neos beschäftigt das Tiroler Schlosshotel Igls; die Frage ist, ob Benko dort Miete bezahlt hat.

Lesen Sie mehr im Kommentar "Hobellied 2024"

SP und FP wollen Steuerakten der Unternehmer Franz Rauch, Stefan Pierer, Siegfried Wolf und Johann Graf aus dem Finanzministerium holen lassen.

Im von der VP beantragten U-Ausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" müssen zwei Mitarbeiter Kickls aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit, aber auch der Leiter der internen Revision im Innenministerium erscheinen. Die Befragung werde unter dem Titel "Das System Kickl" laufen, sagt VP-Fraktionsführer Andreas Hanger.

Der Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn soll als Ex-Innenminister befragt werden.

Geprüft wird auch der Aktenbestand in der Affäre um den ehemaligen Wirecard-Vorstand Jan Marsalek, in der Spesenaffäre der Wiener FP und zu den Russland-Verbindungen der FPÖ. Die Ausschüsse starten am 6. bzw. 13. März.

