Mitten in die Regierungsvorbereitungen für die Lockerungsschritte am Montag platzten gestern Warnungen von Experten: Wegen der vor allem in Tirol nachgewiesenen südafrikanischen Virusmutation B 1.351 sollte die Politik überlegen, „Tirol abzuriegeln“ oder Reisende aus Tirol zur Quarantäne zu verpflichten.