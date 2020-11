Terror: Ermittelt wird gegen 21 mögliche Unterstützer

"Die Tat wurde definitiv von einer Person begangen. Das ist fix", sagte am Freitag Michael Lohnegger, Leiter der Einheit "2. November", die zur Untersuchung des Terroranschlags von Wien gebildet wurde. Für die Ermittler steht fest: "Unmittelbare Mittäter" habe es keine gegeben. Man habe bisher 60 Personen als Zeugen vernommen, 20 Hausdurchsuchungen durchgeführt und dabei keine Hinweise auf einen weiteren direkten Tatbeteiligten gefunden, so Lohnegger.

Mögliche Mitwisser bzw. Unterstützer gebe es aber: 21 Verdächtige seien bisher ausgeforscht worden, zehn davon sitzen in Untersuchungshaft. Die übrigen elf befinden sich auf freiem Fuß, weil es keine hinreichenden Haftgründe gibt, wie Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, bei einer Pressekonferenz sagte.

Die Frage nach den konkreten Tatbeiträgen, derer die Beschuldigten verdächtigt werden, ließ Bussek unter Verweis auf die "auf Hochtouren" laufenden Ermittlungen unbeantwortet.

Video: Terror-Kommission: Nur Teile werden veröffentlicht

In die Erhebungen seien "mehrere ausländische Partnerdienste" eingebunden. Um deren Vertrauen nicht zu erschüttern, müsse man mit der Bekanntgabe von Informationen vorsichtig sein, hieß es. Dem Vernehmen nach soll das FBI die Social-Media-Kanäle der festgenommenen möglichen Mittäter durchforsten, was aber nicht offiziell bestätigt wurde.

Der Ermittlungsgruppe "2. November" gehören neben Kriminalisten und Experten aus den Fachgebieten des Terrorismus und Dschihadismus Forensiker, Analytiker und Techniker an. Der Chef, Michael Lohnegger, ist seit 2012 leitender Kriminalbeamter in der Steiermark und hat ein Masterstudium an der FH Wiener Neustadt bzw. eine Ausbildung mit Schwerpunkt Terrorbekämpfung an der FBI-Akademie abgeschlossen.

