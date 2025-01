Stocker: "Die FPÖ wird sich in die Mitte bewegen müssen"

Der geschäftsführende Parteiobmann der ÖVP, Christian Stocker, wird sich am 29. März einem außerordentlichen Bundesparteitag stellen, der in seiner Heimatstadt Wiener Neustadt stattfinden wird. Das gab Stocker in einem Hintergrundgespräch bekannt.

Zu den Koalitionsgesprächen mit der FPÖ sagte er, er habe noch kein Gefühl, welche Themen Knackpunkte sein könnten. Stocker betonte vor Journalisten noch einmal das europäische Bekenntnis, die Sicherheit im Inneren und Äußeren, die Rechtstaatlichkeit in einer liberalen Demokratie, die Freiheit der Medien und der Kampf gegen den Antisemitismus. Die FPÖ werde sich vom rechten Rand in die Mitte bewegen müssen. Angesprochen darauf, dass die ÖVP nach rechts gehen müsse, sagte Stocker: „Die Parteien müssen aufeinander zugehen.“

Mehr Konsens als Dissens

Diese Woche hätten alle 13 Gruppen erst einmal getagt. Wenn die FPÖ auf Augenhöhe verhandle, könne man die Gespräche ins Ziel bringen. Einmal mehr betonte er, die Verhandlungen seien ergebnisoffen. Aktuell nehme er mehr Konsens als Dissens in den Verhandlungen wahr, aber es können sich die Verhandlungen an fünf Prozent so festfahren, dass es scheitere, sagte Stocker.

"Die Schweizer können rechnen"

Wie sichergestellt werde, dass ein FP-Kanzler Herbert Kickl im EU-Rat die einheitliche europäische Linie nicht verlasse, etwa in Bezug auf Russland-Sanktionen, dazu gäbe es Überlegungen, blieb Stocker unpräzise. Zu Skyshield sagte Stocker, das sei nicht nur ein Thema der Landesverteidigung, sondern auch wie ernst man eine Bedrohungslage nehme. Mehrfach nannte der 64-Jährige die Schweiz als Beispiel. Diese sei – obwohl nicht Mitglied der EU – Teil des gesamteuropäischen Schutzschildes, „weil die Schweizer gut rechnen können“. Stocker sagte, er werde keine Bedingungen stellen, man könne die Beschaffung der Abwehrwaffen auch ohne Teilnahme an Skyshield machen, es werde halt dann viel teurer.

Der Kritik, dass die ÖVP und er persönlich eine 180 –Grad-Wende vollzogen hätte, stelle er sich. „ich hoffe, dass es richtig war. Ob es richtig war, werde ich erst in Zukunft wissen.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sigrid Brandstätter Ressortleiterin Landes- und Innenpolitik Sigrid Brandstätter

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.