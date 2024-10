Stelzer: "ÖVP Vorarlberg mit klarer Führungsrolle ausgestattet"

Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Vorarlberg am Sonntag Platz eins trotz Verlusten klar verteidigt. Laut einer aktuellster Hochrechnung kommt die Volkspartei auf 38,6 Prozent - vor der FPÖ mit 27,8 Prozent.

Aus den türkisen Reihen trudeln nach und nach die Glückwünsche ein. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) gratulierte seinem Vorarlberger Amtskollegen Markus Wallner in einer Aussendung: "Die Umstände und Rahmenbedingungen waren alles anderes als einfach. Auch wenn jedes Minus etwas schmerzt, zeigt das Ergebnis, dass konsequente und verantwortungsvolle Sacharbeit von den Wählern honoriert wird", so Stelzer. Und weiter: "Mit dem klaren Vertrauensvotum wurde die ÖVP in Vorarlberg heute mit der klaren Führungsrolle ausgestattet, um den Standort zu stärken und für Sicherheit zu sorgen."

Nehammer: "Besseres Ergebnis als von vielen zugetraut"

Auch von der Bundes-VP kommen Glückwünsche. Erneut "ein deutlich besseres Ergebnis, als viele der Volkspartei zugetraut haben", sah Kanzler Karl Nehammer. "Stabilität und redliche politische Arbeit für die Menschen wurden gewürdigt", schrieb er auf X.

Das Ergebnis, ein Minus von knapp fünf Prozentpunkten, sei ein "klares Votum für Landeshauptmann Markus Wallner und für den Vorarlberger Weg", sagte ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker. In einer Zeit, in der die politische Polarisierung zunehme, habe die Vorarlberger Volkspartei bewiesen, "dass sie durch pragmatische Politik das Vertrauen der Mitte der Gesellschaft gewinnen und halten kann", so Stocker nach der ersten Hochrechnung. "Die unaufgeregte und seriöse Arbeit" der Vorarlberger ÖVP habe sich ausgezahlt, Wallner werde den "Vorarlberger Weg weiterhin konsequent weitergehen".

