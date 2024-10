Vorarlberg-Wahl: Die ersten Wahllokale haben offen

Um 6.45 Uhr sperrte das Wahllokal in Meiningen (Bez. Feldkirch) auf, um 7.00 Uhr öffneten die Wahllokale in weiteren neun der 96 Gemeinden ihre Türen. Praktisch alle anderen folgen bis 8.00 Uhr - dann können Stimmzettel und Wahlkarten in 312 der 319 Sprengel abgegeben werden, der Rest folgt bis 10.00 Uhr. Wahlschluss ist um 13.00 Uhr, mit dem vorläufigen Endergebnis ist zwischen 17.00 und 18.00 Uhr zu rechnen.

