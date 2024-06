Statt Schilling: Thomas Waitz wird Delegationsleiter der Grünen im EU-Parlament

24.618 Vorzugsstimmen erhielt der grüne Listenzweite Thomas Waitz bei der EU-Wahl - alleine in der Bundeshauptstadt Wien. Damit überholte er deutlich die Spitzenkandidatin Lena Schilling (13.648). Ähnlich sehen die Ergebnisse in den anderen Bundesländern aus. Ob Waitz dadurch auch die grüne Delegation in Brüssel anführen würde, ließ die Partei bis heute offen.

Laut Informationen des "Kurier" habe man sich in den vergangenen Tagen jedoch auf den 51-Jährigen Biobauern als Delegationsleiter geeinigt. Das bestätigte den OÖN auch das Presseteam von Waitz.

Der Wahlkampf der Grünen war von massiven Turbulenzen geprägt. Vorwürfe gegen die Spitzenkandidaten Lena Schilling dominierten die Wochen vor dem 9. Juni. Die Grünen verloren rund drei Prozentpunkte und landeten schlussendlich bei 11,08 Prozent der Wählerstimmen. Damit büßten sie auch eines ihrer ursprünglich drei Mandate ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper