EU-Wahl: Die Hochburgen der Parteien in Oberösterreich

Die Freiheitlichen haben in St. Georgen am Fillmannsbach (Bezirk Braunau) mit 56,46 Prozent ihr bestes Ergebnis erzielt, am wenigsten Zuspruch erhielten sie mit 8,66 Prozent in Obertraun (Bezirk Gmunden). Mit 53,95 Prozent konnte die ÖVP in St. Georgen bei Obernberg am Inn (Bezirk Ried) oberösterreichweit ihr bestes Ergebnis verbuchen. Ihr schlechtestes Gemeindeergebnis fuhren die Schwarzen in Hallstatt (Bezirk Gmunden) ein, sie kamen hier auf 13,66 Prozent.