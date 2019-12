SPÖ: Streit um heimliche Aufnahme

Die Serie an Konflikten und Indiskretionen in den Reihen der SPÖ reißt nicht ab. Jüngstes Beispiel: Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wurde in einem ORF-Interview mit einer Aufnahme konfrontiert, die offensichtlich heimlich bei der jüngsten Betriebsversammlung zum Personalabbau in der SP-Zentrale entstanden war. Darin stellt SP-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch die Kampagnenfähigkeit der Partei angesichts der prekären Finanzlage in Frage: Sollte es Neuwahlen geben, "dann wird das, das sage ich ganz offen, der erste Wahlkampf sein ohne Plakate, ohne Inserate". Der Bundesgeschäftsführer sprach am Wochenende von einem doppelten "Vertrauensbruch" und kündigte rechtliche Schritte an. Er wolle prüfen lassen, ob ein strafrechtlich relevanter Missbrauch von Tonbandaufzeichnungsgeräten vorliege. Auch gegen den ORF will Deutsch vorgehen, denn für die Ausstrahlung der Aufnahme sei seine Zustimmung notwendig gewesen.

Ein Vergleich mit dem Ibiza-Video sei aber unangebracht. Schließlich sei es dort um käufliche Politik und die Umgehung von Parteiengesetzen gegangen.

Von Norbert Hofer kam dennoch eine Solidaritätsnote. Der FP-Chef warf dem ORF bewusstes Bloßstellen von Menschen vor. Das habe nichts mit kritischem Journalismus zu tun. Rendi-Wagner bezeichnete die Ausstrahlung als "bedenklich", weil bei der Betriebsversammlung über 100 Personen gewesen seien, die nichts von der Aufnahme gewusst hätten.

