Sondierungsgepräche Türkis-Gün gehen ins Finale

Das Finale der "Sondierungsgespräche" zwischen ÖVP und Grünen auf Bundesebene startete heute, Dienstag, mit einer weiteren Verhandlungsrunde im Winterpalais des Finanzministeriums in der Wiener Innenstadt.

APA-Livestream: Eingangsstatements vor dem Sondierungsgespräch der ÖVP mit den Grünen

Voraussichtlich am Wochenende wollen ÖVP und Grüne dann in ihren Parteigremien entscheiden, ob sie in "echte" Koalitionsverhandlungen eintreten. Termine dazu sind vorerst noch nicht bekannt. Auf ÖVP-Seite könnte Sebastian Kurz die Entscheidung auch ohne Vorstandsbeschluss fassen, die Grünen brauchen zum Eintritt in Regierungsverhandlungen den Segen des Erweiterten Bundesvorstands. Er tagt voraussichtlich am Sonntag.

