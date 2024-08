Sommergespräch: SPÖ und ÖVP kritisieren Kickl, die FPÖ den ORF

Ruhig, aber angriffig: So präsentierte sich Herbert Kickl am Montag im ORF-Sommergespräch.

Im Sommergespräch des ORF am Montag teilte FP-Chef Herbert Kickl heftig gegen ÖVP und SPÖ aus, der Konter folgte am Dienstag prompt.

VP-Generalsekretär Christian Stocker verglich Kickls Auftritt mit einer „untergriffigen Schlammschlacht“, dem FP-Chef fehle jegliches Format für die Kanzlerschaft. Vielmehr sei Kickl ein gefährliches Sicherheitsrisiko, argumentierte Stocker. Das machte er zum einen daran fest, dass Kickl ankündigte, auf den Raketen- und Drohnenschutzschirm SkyShield verzichten zu wollen, zum anderen an dessen Schwenk in puncto Messengerüberwachung.



Protestaktion von Wandel

SP-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim warnte am Dienstag einmal mehr vor Blau-Schwarz, nur die SPÖ könne Österreich vor einem Kanzler Kickl bewahren. Dieser wolle Steuern für Großkonzerne senken und lehne gerechte Millionärssteuern ab, Pläne zur Gegenfinanzierung dieser Steuergeschenke würden fehlen. Damit sei klar, dass unter Blau-Schwarz massive Einschnitte bei Gesundheit, Pensionen und Bildung drohen würden. Seltenheim teilte auch einen Seitenhieb gegen Stocker aus. Dass dieser moniere, dass die FP das schwarze Wirtschaftsprogramm abgekupfert habe, zeige, dass zwischen die beiden Parteien kein Blatt Papier passe.

Die FPÖ selbst schoss sich heute auf den ORF ein, dieser habe, so FP-Generalsekretär Christian Hafenecker, am Montag erneut gezeigt, dass er „zwangssteuerfinanzierte Propagandaanstalt und der öffentlich-rechtliche Arm des Systems“ sei. Scharfe Kritik übt er auch an der Interviewführung von Moderator Martin Thür. Empört zeigte sich Hafenecker weiters darüber, dass die Protestaktion der Partei Wandel mittels Plakat und Boot nicht frühzeitig unterbunden wurde und in der ZIB2 sogar Sendezeit erhalten hat.

Am morgigen Mittwoch steht für die Freiheitlichen jedenfalls die Präsentation ihres Wahlprogramms auf der Agenda. Das Podium ist prominent besetzt: Neben Kickl werden unter anderem die Nationalratsabgeordneten Susanne Fürst und Dagmar Belakowitsch teilnehmen.

