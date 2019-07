Schreddern: Regierung prüft schärfere Regeln

Einzig, dass ein türkiser Mitarbeiter dies extern unter falschem Namen erledigt und die Rechnung dafür nicht bezahlt habe, "kann man ihm und uns zu Recht vorwerfen", sagte der Ex-Kanzler. Schuldig bleibt die ÖVP weiterhin die Antwort auf die Fragen, was auf den Festplatten zu finden war und warum zunächst von einer die Rede war, obwohl es zumindest fünf waren.

Video: Die Experten-Regierung will sich nicht an der Diskussion rund um Schredder-Affäre beteiligen.

Möglich ist aber, dass Bierleins Kabinett Änderungen der Archivierungsvorschriften vorschlägt: Ziel einer Evaluierung sei auch, "zu prüfen, ob die Vorschriften ausreichen". Sei dies nicht der Fall, könne man "über Nachschärfungen diskutieren", so Winterstein.Antworten auf diese offenen Fragen gibt es vorerst auch nicht von Kurz’ Nachfolgerin im Kanzleramt, Brigitte Bierlein. Alle Vorgänge würden derzeit "sorgfältig geprüft", verwies Regierungssprecher Alexander Winterstein gestern auf von mehreren Parteien eingebrachte parlamentarische Anfragen. Dafür hat die Regierung acht Wochen Zeit – ob es schneller geht, ließ er offen. Nicht beteiligen werde man sich auch an der Diskussion, "was die Vorgänger- und die Vorvorgänger-Regierung geschreddert haben", wollte Winterstein auch zu den Vorgängen unter Ex-Kanzler Christian Kern nichts sagen.

