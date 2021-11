"Wollen die Ungeimpften zur Impfung bringen und nicht die Geimpften einsperren"

Ein österreichweiter Lockdown für Ungeimpfte ist seit Mitternacht in Kraft. Experten drängen aber auf Beschränkungen für alle. Kanzler Schallenberg widerspricht im Ö1-Morgenjournal. Der Lockdown für Ungeimpfte "ist ein dramatischer Schritt. Zwei Millionen Menschen haben beschränkte Ausgangsmöglichkeiten. Wir wollen die Kontakte auf ein Minimum beschränken. Ziel ist es, die Ungeimpften zur Impfung zu bringen und nicht die Geimpften einzusperren", sagt der Kanzler. "Die Ungeimpften sind die Treiber der Infektion, da geht die Inzidenz nach oben. Früher oder später wird sich jeder angesteckt haben", bemüht Schallenberg die Aussage von Altkanzler Sebastian Kurz.

Auf die Bemühungen des Gesundheitsministers, stärker Einschränkungen für alle zu planen, geht der Kanzler kaum ein. "Es wurden Maßnahmen auf den Tisch gelegt, für mich ist klar: Wir haben einen riesigen Schritt gesetzt." Die Nichtgeimpften stehen jetzt unter Lockdown, damit "sollten wir die Kontaktreduktion erreichen. Jener Teil der Bevölkerung, der sich geschützt hat, soll keinen starken Einschränkungen unterworfen werden." Natürlich werde die Situation laufend beobachtet, die Regierung könne an weiteren Stellschrauben wie FFP2-Masken oder Home-Office drehen. Die Schulen sollen offen bleiben, das Testsystem habe sich in der Vergangenheit bewährt.

Das Misstrauen in der Bevölkerung ist stark spürbar, wie will die Regierung auf die Bevölkerung zugehen? "Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich relativ immun zeigt gegen Kampagnen und die Medienberichte. Kaum haben wir 2G-Regeln, haben wir wieder mehr Menschen in den Impfstraßen." Der Kanzler bemüht den Vergleich mit dem Gurt im Auto, "leider Gottes bedarf es harscherer Maßnahmen. Die Wirkung habe sich in den letzten Wochen gezeigt.