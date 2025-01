Salzburg: Karoline Edtstadler wird Nachfolgerin von Wilfried Haslauer

Heute um 13 Uhr will der Salzburger VP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer vor die Presse treten. Thema: "Aktuelle politische Ereignisse und Erklärung des Landeshauptmanns" - dabei dürfte der 68-Jährige über seinen Rückzug aus der Landespolitik und Nachfolge informieren.

Auf nachrichten.at können Sie die Erklärung ab 13 Uhr live mitverfolgen.

Beerbt wird Haslauer von der Verfassungsministerin und in Salzburg beheimateten Karoline Edtstadler. Das berichten gut informierte Kreise den OÖNachrichten. Geplant sei ein "geordneter Übergang", der vermutlich im Sommer über die Bühne gehen soll. Gelegenheit wäre dabei der Landeskongress der Salzburger Volkspartei. Edtstadler soll auch die Landespartei künftig führen.

Kein Kronprinz mehr: Stefan Schnöll

Zum Kronprinz gekürt war eigentlich schon ein anderer: Landeshautpmann-Stellvertreter Stefan Schnöll. Schon länger gab es aber Spekulationen, dass er Haslauers Nachfolge doch nicht antreten dürfte. Mit Edtstadlers angekündigtem Abschied aus der Bundespolitik wurden diese weiter angeheizt - ungeachtet dessen, dass die 43-Jährige angekündigt hatte, eine Rechtsanwaltskanzlei gründen zu wollen.

Schnöll musste zuletzt eine herbe Niederlage einstecken: Sein favorisiertes S-Link-Regionalstadtbahnprojekt fand bei einer Volksbefragung keine Mehrheit. Der Landespolitik dürfte der 36-Jährige auch nach Haslauers Abgang erhalten bleiben, wiewohl sein Name immer wieder mit Blick auf die anstehenden blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen in Wien fällt.

Wahl im Landtag

Edtstadler soll wie es heißt am 2. Juli zu Haslauers Nachfolgerin im salzburgerischen Landtag gewählt werden. Dazu braucht es auch die Stimmen des blauen Koalitionspartners unter der Führung von Marlene Svazek. Auf Bundesebene ist Edtstadler bei den Freiheitlichen umstritten, gerade mit FP-Chef-Herbert Kickl gab es immer wieder Reibungspunkte. Auf Landesebene koalieren ÖVP und FPÖ seit 2023, die nächste Landtagswahl in Salzburg steht 2028 an.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.

