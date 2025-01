Karoline Edtstadler: Kickls türkise Gegenspielerin

Es ist nicht die Zeit der langen Haltbarkeit von politischen Festlegungen – vor allem in der ÖVP. Erst am vergangenen Samstag hat Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer im ORF-Radio dementiert, dass Karoline Edtstadler seine Nachfolge antreten wird. Heute am Vormittag war es für den 68-Jährigen offenbar so weit, sich und die Öffentlichkeit eines Besseren zu belehren.