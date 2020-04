Regierung warnt: Bei Rückfall steigen wir auf die Notbremse

Mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellte Kurz im gewohnten Krisen-Quartett den vor Ostern angekündigten ersten Schritt vor: Kleine Handelsgeschäfte und die großen Baumärkte dürfen seit gestern wieder Kunden einlassen. Verbunden mit Maskenpflicht und Abstandsregeln. Auch die Bundesgärten dürfen wieder frequentiert werden, womit ein lauter Wunsch aus Wien erhört wurde.

Schon für heute kündigte Kogler den nächsten Schritt an, ohne Details vorwegzunehmen: Es soll Lockerungen für einzelne Sportarten geben, vor allem für solche, die im Freien und ohne Körperkontakt betrieben werden können. Am Freitag will die Regierung dem Kultur- und Veranstaltungssektor zumindest Perspektiven geben. Möglich sei dieser "Lockerungsfahrplan mit eingebauter Notfallbremse", weil die Geschwindigkeit der Corona-Ansteckung gesunken sei, sagte Kogler. "Wir haben das Virus unter Kontrolle", bestätigte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) den Trend unter Hinweis auf die über Ostern weiter gesunkene Zahl der Corona-Erkrankten im Verhältnis zu den Genesenen. Die Zuwachsrate von täglich 40 Prozent Mitte März habe sich "dramatisch verringert" auf aktuell 0,8 Prozent.

Weil in Österreichs Bevölkerung die Corona-"Durchseuchungsrate" als Folge der strikten Maßnahmen so gering ist, sei die Gefahr einer neuen Infektionswelle groß, warnte die Regierungsspitze vor Nachlässigkeit bei den drei Grundregeln Abstand halten, Maske tragen und so wenig wie möglich in den öffentlichen Raum gehen.

Ein Notfallplan

Kurz sprach deshalb auch von einem "Notfallplan". Nur wenn man die Infektionszahlen weiter unter Kontrolle halten könne, werde es weiter schrittweise Lockerungen geben. Droht wieder ein "exponentielles Wachstum, ziehen wir die Notbremse", werden also auch die bisherigen Schritte zurückgenommen, so der Kanzler, der dafür keine konkreten Grenzwerte nannte. Fest stehe, dass die Ausgangsbeschränkungen trotz der neuen Öffnungen im Handel "bis Ende April" aufrechtbleiben. Das gelte auch für die Aufforderung, in Homeoffice zu arbeiten, wo dies möglich ist. Am Monatsende werde man beraten, ob "wir adaptieren oder verlängern".

Wegen der "sehr großen Anzahl an Menschen" und weil für Kinder das Abstand Halten und das Tragen von Masken eine größere Herausforderung als für Erwachsene sei, setzt Kurz auch im Schulbereich auf Abwarten. Jedenfalls "bis Mitte Mai" müssen sich Schüler, Eltern und Lehrer weiter auf "Distance Learning" einstellen.

Ob es vor dem Sommer eine Rückkehr in den Schulbetrieb geben kann, ließ die Regierungsspitze ebenso offen, wie die Frage, wann es zu einer Öffnung der Gastronomie kommen kann. Man werde die Lage "in Abständen von zwei bis drei Wochen" beurteilen und danach entscheiden, sagte Kogler zur Vorgehensweise.

„Zeit gewinnen, bis es eine Impfung gibt“

Zwei große Ziele stehen hinter den Maßnahmen der Regierung in der Corona-Krise: Einerseits soll damit eine Überlastung der Spitäler verhindert werden, anderseits wolle man „Zeit gewinnen, bis es eine Impfung gibt“, sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober. Weltweit arbeiten derzeit Wissenschafter, darunter der Genetiker Josef Penninger aus Oberösterreich, an einem Medikament oder einem Impfstoff. Trotz dieser globalen Anstrengungen bleibt Anschober vorsichtig: „Ich wäre schon sehr überrascht, wenn wir heuer noch einen Impfstoff hätten“, denn „im Regelfall dauert es zwei Jahre“. Allerdings gebe es „gewisse Hoffnung“, dass es bald ein Medikament gibt.

Zurückhaltend wie Anschober ist auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die „frühestens in einem Jahr“ mit einem Impfstoff rechnet, der vor Corona schützt, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte.

Opposition übt Kritik an Kurz’ Rechtsverständnis

Die Covid-Gesetzgebung ist in Rechtskreisen umstritten, zuletzt hatten die Verwaltungsrichter moniert, dass zu vieles per Erlass geregelt werde.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) verteidigte gestern das Vorgehen der Regierung, die Kritik belächelte er. Eine Reparatur der eilig beschlossenen Gesetze und Verordnungen, die möglicherweise nicht verfassungskonform sind, sei nicht geplant – da diese ohnehin nicht auf Dauer gelten sollten. Bis eine Überprüfung durch die Höchstgerichte stattgefunden habe, „werden sie nicht mehr in Kraft sein“, sagte Kurz.

SPÖ, FPÖ und Neos reagierten verärgert. Der stellvertretende SP-Klubobmann Jörg Leichtfried bezeichnete es als „beunruhigend, wenn ein Chef einer Regierung sich so wenig um Rechtsstaatlichkeit und Rechtskonformität kümmert und einen so schlampigen Umgang damit pflegt“. Gerade in Zeiten der Krise müsse der Rechtsstaat gewahrt bleiben, so Leichtfried, der bereits in der Vergangenheit vor „unverhältnismäßigen Eingriffen in Grundrechte“ gewarnt hatte.

„Nicht verfassungskonform – na und? Darauf lässt sich die Antwort von Kurz auf Fragen nach der Verfassungskonformität von Corona-Gesetzen und -Verordnungen zusammenfassen“, kritisierte FP-Klubobmann Herbert Kickl. Er warf Kurz einen „flapsigen Umgangston in Zusammenhang mit dem Rechtsstaat vor, der einer Demokratie unwürdig ist“.

Irritiert zeigte sich auch Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. „Diese Aussagen sind eines Bundeskanzlers nicht würdig, niemand darf sich außerhalb der Gesetze bewegen.“ Die Neos hätten viele Schritte gesetzlich mit auf den Weg gebracht. Das heiße aber nicht, dass die Regierung einen Blankoscheck für rechtswidriges Vorgehen erhalte, sagte Meinl-Reisinger.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at