Proteste gegen ÖGK-Chef wegen "Misstrauens-Email"

Ende September bekamen die neun ÖGK-Landesstellenleiter eine Email von Wurzer, in der stand, dass es wichtig sei, als Führungsmannschaft „zusammenzurücken und uns bestmöglich abzustimmen“, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Darum, so Wurzer in der Email, „muss ich von euch wissen, wann und zu welchem Zweck ihr Termine mit diversen Stakeholdern absolviert“. Es mache kein gutes Bild, wenn er von Gesprächen erst nachträglich erfahre.

Eine Excel-Tabelle sei alle 14 Tage zu befüllen - vorausschauend mit allen geplanten Terminen und rückblickend mit einer „stichwortartigen Zusammenfassung der Ergebnisse“. Dann führt der VP-nahe Generaldirektor noch beispielhaft an, an welche „Stakeholder“ er denkt: Berichtspflichtig sind demnach Termine mit Vertretern von Ärztekammer, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, diversen Vereinen und Interessenvertretungen sowie mit „Mitgliedern und MitarbeiterInnen der Landesregierungen und der Landesverwaltung, der Bundesregierung und Bundesverwaltung“. Diese Aufzählung sei „selbstverständlich nicht vollzählig“.

In den Bundesländern protestieren die mehrheitlich sozialdemokratischen Vertreter in den Ausschüssen der Sozialversicherung. Die Vorsitzenden der Arbeitnehmerkurie aller neun Landesstellen sandten laut „Kleine Zeitung“ eine Protest-Email nach Wien. Es gebe seitens der obersten Führung speziell gegen die ÖGK-Landesstellenleiter „eine Kultur von Überwachung und Misstrauen“. Dass Wurzer von Gesprächen mit Selbstverwaltungsmitgliedern sogar jeweils ein Gesprächsprotokoll verlangt, sei nicht hinnehmbar. Forderung an den Chef: „die Rücknahme der Misstrauensanweisung“.

In Oberösterreich ist der SP-nahe Harald Schmadlbauer Landesstellenleiter der ÖGK. Er gab auf OÖNachrichten-Anfrage keinen Kommentar ab.

Wurzer hält an seiner Forderung fest. Informell heißt es, dass es im Zuge des ideologischen Grabenkriegs in der ÖGK einschlägige Anlassfälle gegeben habe - „Sticheleien“ und unvollständige Information. „Wir sind eine sehr große Organisation, es geht um eine lückenlose Kommunikationskette“, argumentiert ÖGK-Sprecherin Marie-Theres Egyed. „Wenn das als Misstrauen aufgefasst wird, dann werden wir natürlich versuchen, das intern bestmöglich aufzuklären.“