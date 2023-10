Pilnaceks Tod löst emotionale Debatten aus

Der tragische Tod des suspendierten Justiz-Sektionschefs Christian Pilnacek in der Nacht auf Freitag löste auch über das Wochenende Bestürzung und emotionale Debatten aus. Derzeit ist das Landeskriminalamt Niederösterreich mit der Untersuchung der näheren Todesumstände beschäftigt. Eine Obduktion wurde deshalb angeordnet.

Ex-Kanzler Sebastian Kurz (VP) verknüpfte seinen Nachruf auf X (vormals Twitter) mit heftiger Kritik an den "Auseinandersetzungen in der Justiz, die in eine Schlacht ausgeartet" seien. Pilnacek habe sich nie dieser Methoden bedient.

Und Kurz weiter: "Obwohl wir uns in Österreich gerne dafür rühmen, ein entwickelter Rechtsstaat zu sein, der die Menschenrechte hochhält, werden manche so behandelt, als lebten wir noch im Mittelalter, wo Menschen an den Pranger gestellt und öffentlich gedemütigt werden."

In den sozialen Medien hat Kurz das Posting die Kritik eingebracht, den Eindruck zu erwecken, dass er die Tragödie um Pilnaceks Tod zur Stimmungsmache auch in eigener Sache verwerten wolle.

Dritter Prozesstag

Kurz muss sich derzeit mit seinem ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli am Wiener Straflandesgericht wegen des Vorwurfs der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Am dritten Verhandlungstag steht am Montag Bonellis Befragung durch den Richter auf dem Programm. Die Anklage wirft dem Kurz-Vertrauten vor, zum Umbau der Staatsholding ÖBAG im U-Ausschuss nicht wahrheitsgemäß ausgesagt zu haben. Gleiches gelte für seine Rolle bei der personellen Zusammenstellung des Kabinetts von Ex-Finanzminister Hartwig Löger (VP). Bonelli stellt das in Abrede und plädiert auf unschuldig.

Ebenfalls am dritten Verhandlungstag muss Richter Michael Radasztics die nächsten Termine festlegen. Dabei geht es auch um die Zeugenladungen. Bereits am Freitag herrschte zwischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und Verteidigung Einvernehmen darüber, dass Ex-ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid möglichst früh befragt werden soll.

