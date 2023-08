Pflegestrategie: Weniger Teilzeit, mehr Zuwanderung

Etwas mehr als 1300 Betten in oberösterreichischen Pflegeheimen können aktuell nicht genutzt werden, weil das nötige Pflegepersonal fehlt.

Um den Personalmangel in der Pflege zu bekämpfen, haben Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) sowie Städte- und Gemeindebund eine Pflege-Fachkräftestrategie mit 50 Maßnahmen beschlossen. "Wir setzen diese Strategie für die Pflege konsequent um. In einem nächsten Schritt wollen wir die Teilzeitquote beim Pflegepersonal senken", kündigt Hattmannsdorfer an. Dazu gebe es verpflichtende jährliche Gespräche zwischen Heimleitung und Teilzeitmitarbeiterin bzw. -mitarbeiter, um zu eruieren, wie die Stundenzahl aufgestockt werden könnte, so Hattmannsdorfer.

Die Teilzeitquote unter den Pflegekräften in Oberösterreich liegt derzeit bei 72,6 Prozent., wobei es große regionale Unterschiede gibt: zwischen 41 Prozent im Bezirk Schärding und 89 Prozent im Bezirk Rohrbach. Im Schnitt arbeiten die Teilzeit-Beschäftigten in der Pflege 25,2 Stunden. Schon im OÖNachrichten-Sommerinterview Ende Juli wies Hattmannsdorfer darauf hin, dass man theoretisch die nicht genutzten 1300 Betten belegen könnte, wenn jede Pflege-Teilzeitkraft um 3,5 Stunden aufstocken würde.

Generell fordert Hattmannsdorfer in diesem Zusammenhang mehr Anreize, um länger zu arbeiten. "Wer von 30 auf 40 Wochenstunden aufstockt und dafür brutto 1000 Euro mehr bekommt, dem bleiben davon netto nur 480 Euro. Das ist für viele nicht attraktiv." Die 38., 39. und 40. Stunde müsste mehr wert sein als die 30., fordert der Landesrat. Denn derzeit zahle es sich kaum aus, Stunden zu erhöhen. Zudem müsse man die Freibeträge für Nacht- und Wochenendarbeit ausweiten, sagt Hattmannsdorfer.

Gezielte Anwerbung

Eine zweite Stoßrichtung gegen den Personalmangel ist für Hattmannsdorfer die gezielte Anwerbung von Kräften aus dem Ausland. Das Projekt mit Pflegepersonal von den Philippinen sei eine Erfolgsgeschichte. Im Vorjahr kamen die Ersten, nun sind es bereits 64. Im Herbst folgen weitere 16.

Dabei nutze Österreich das Potenzial nicht einmal in Ansätzen. "Wir wissen, dass Österreich auf dem philippinischen Stellenmarkt kein Faktor ist. Dabei gibt es dort rund 12 Millionen Arbeitsmigranten, deshalb müssen wir präsent werden", so Hattmannsdorfer. Er fordert in diesem Zusammenhang von der Bundesregierung die Erarbeitung einer zentralen Strategie für die Anwerbung ausländischer Pflegekräfte und Verbesserungen bei der Rot-Weiß-Rot-Card. "Wir müssen auf dem internationalen Arbeitsmarkt jahrzehntelange Abstinenz kompensieren und sollten unsere Mittel auf aussichtsreiche Länder wie die Philippinen konzentrieren", sagt Hattmannsdorfer.

